محاكمة 5 عاطلين بتهمة سرقة راغبى المتعة من "الشواذ" فى الموسكى

أمرت نيابة الموسكى، بإحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة تشكيل عصابي لسرقة راغبي المتعة من الشواذ، بعد استدراجهم في شقة أحدهم.



وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الشواذ جنسيًا، حيث كانوا يستدرجون راغبي المتعة من الشواذ لممارسة الرذيلة معهم داخل شقة بمنطقة الموسكي لسرقتهم بالإكراه، مستغلين خوف المجني عليهم من إبلاغ الشرطة بتعرضهم للسرقة بسبب ممارستهم الشذوذ.



وأضافت التحريات، أنه تم كشف أمر المتهمين عندما اختلف أحدهم على توزيع المسروقات فأبلغ عن باقي زملائه، وما كانوا يفعلونه وأقر بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي يستدرجون من خلاله راغبي المتعة من الشواذ لممارسة الرذيلة معهم داخل شقة بمنطقة الموسكي لسرقتهم بالإكراه.



وتم القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلي النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.