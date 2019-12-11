تجديد حبس شابين بتهمة الشذوذ بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمدينة نصر، تجديد حبس شابين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهما على خلفية اتهامهما بإدارة مسكن لأعمال منافية للآداب العامة، والإعلان عن أنفسهما لممارسة الشذوذ الجنسي، والاعتياد على ذلك.



وكشفت تحقيقات النيابة التي حضرها حسين البقار محامى المتهمين في القضية التي حملت الرقم 71679 لسنة 2019، عن ورود معلومات للإدارة العامة للآداب مفادها قيام شخص بإدارة شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لاستقطاب الرجال راغبي الشذوذ الجنسي لممارسة الشذوذ داخل شقته نظير مبلغ مالي.



وأضافت التحقيقات، أن تحريات ضباط الآداب أفادت بأنه عقب التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف مصدر سري بالتواصل مع المتحري عنهم ومجاراتهم وأثناء ذلك عرض المتحري عنه ممارسة الشذوذ داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، نظير مقابل مادي.



وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية، وتم ضبط المتهم وآخر أثناء ممارستهما الشذوذ الجنسى داخل شقته الكائنة بمدينة نصر، كما تم تحريز ملابس داخلية نسائية داخل الشقة يقومون بارتدائها أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي.



تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة التي أصدرت قرارًا بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض المتهمين على الطب الشرعي.