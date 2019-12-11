اليوم.. محاكمة 44 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، والمستشار عماد الدرمللي، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.



وأكدت التحقيقات، أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.



وجاء في التحقيقات: "المتهمون الأول، والثالث، والثامن، والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن، والعشرون، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعون، والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها".



وكشفت التحقيقات، أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعًا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.