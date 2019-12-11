الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة 44 متهمًا بتهمة الانضمام لداعش

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين- محمد عيسي
طباعة
تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، والمستشار عماد الدرمللي، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمون من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في التحقيقات: "المتهمون الأول، والثالث، والثامن، والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن، والعشرون، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعون، والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها".

وكشفت التحقيقات، أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعًا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

منذ حوالي 13 ساعة

"التعاون الخليجى" يدعم مصر فى قضيتى سد النهضة ومكافحة الإرهاب

منذ حوالي 19 ساعة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

منذ يوم

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

نصائح بممارسة "الحامل" تمارين السباحة واليوجا

5 نصائح تمنع ظهور البثور بالبشرة

إنجاز طبي جديد لعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكًا

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

الرئيس نيوز

إنفوجراف.. تأثير الإصلاح الاقتصادي على الخدمات التعليمية

انطلاق العرض الخاص لفيلم "جودي" الإنجليزي بسينما الزمالك

"الصحة" تنفي رصد أي حالات "التهاب سحائي" على مستوى الجمهورية

"المالية" تحسم أزمة "بدلات المخاطر"

منوعات

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

كشكول

أول تعليق للتعليم على واقعة الاعتداء على معلمة في الجيزة

"النيلي" يطمئن على صحة طالبات تحفيظ القرآن المصابات في حادث سير

انطلاق فوج طلابي من جامعة المنيا لزيارة مشروعات هضبة الجلالة

وكيل تعليم البرلمان لـ"شوقي": عملت شيء حلو لكن لا تستطيع تطبيقه

إسلام سياسي

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

رضا أحمد: فى "قبلات مستعارة" لم أختر أن أكون قاسية ولم أطلب الغفران

213 نموذجًا لأكثر من 35 فنانًا في معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

اليوم.. إطلاق المنتدى الدولى حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزى"

مصطفى نصر: توسطت للطلبة لدى سمير سيف

صفحتنا ع الفيس بوك