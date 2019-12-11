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سياسي

التشكيل النهائى لهيئة مكتب "مستقبل وطن" بالقاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم "١٠٠" لسنة ٢٠١٩، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة القاهرة وأمناء الأقسام والمراكز، بعد الاطلاع على القانون رقم "٤٠" لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كل من النائب محمد ماهر أمين المحافظة، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم.

وجاء التشكيل كالتالي، اختيار النائب محمد حامد أمينا للمحافظة، والنائب علي الدمرداش، وعبد الحي الرفاعي، والطاهر عبد الحميد محمود، محمد السيد، ومحب محمود كامل، أمناء مساعدين، فيما تم اختيار النائب ايهاب العمدة، أمينا للتنظيم.

فيما تم اختيار هالة كمال عبد الجابر، أمينة للمرأة، ومحمود محمد محمد أمين شئون المجالس المحلية، والنائب علي عبد الونيس أمين الشئون البرلمانية، والنائب ايهاب الطماوى أمين الشئون القانونية، والنائب كريم سالم أمين التدريب والتثقيف.

وتضمن التشكيل أختيار كل من النواب وائل الطحان، وأحمد إسماعيل، وشريف الورداني، عصام فاروق، ونبيل بولي شنودة، ومحمد الكومي، وثروت بخيت، وأمين مسعود، كأعضاء هيئة المكتب.

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