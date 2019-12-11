حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:

مهنيًا: القمر في برج الجوزاء قد يولد أزمة مالية أو يتحدث عن عملية بيع أو شراء تبدو دقيقة أو مستعصية، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات.

عاطفيًا: تحسم أمرك وتباشر مشروعًا جديدًا قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تنتهي بارتباط جدّي.

صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.