اليوم.. الحكم على الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بعين شمس

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى لبنة، اليوم الأربعاء، حكمها على الأب المتهم بـ"تعذيب" ابنته حتى الموت في عين شمس.



كانت مباحث قسم شرطة عين شمس برئاسة المقدم محمد السيسي، قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل ابنته المجنى عليها، على إثر محاولتها الفرار منه خشية البوح بأفعاله لكونه اعتاد هتك عرضها وشقيقتها المجني عليها الطفلة "سلمى" بالقوة.



وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، عن قيام المتهم ياسر ربيع، 45 عامًا، في 2 يناير 2019 بالتعدي على ابنته "سلوى"، 13 عامًا، طالبة، بالضرب وتوثيق يديها باستخدام "أفيز بلاستيك" حتى فارقت الحياة.



وجهت النيابة للمتهم في القضية المقيدة برقم «267» لسنة 2019، جنايات عين شمس، تهمة قتل ابنته "سلوى" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها، فأعد لذلك الغرض أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رابط بلاستيكي، حبل، سلك كهربائي، لاصق، شطة، قطعة حديدة)، وتوجه للمكان الذى أيقن سلفًا تواجدها فيه.



وما أن ظفر بها حتى قام بتكبيل وثاقها باستعمال الأدوات وانهال عليها ضربًا بالقطعة الحديدية، وملأ فاها بالشطة وكممه بلاصق وصعقها بالكهرباء قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.



وأحدث الجاني بذلك الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليها، كما هتك عرضها وابنته الأخرى سلمى، وحال كونهما لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن أدخل كل منهما على حدة لغرفته الخاصة، وحسر عنهما ملابسهما وجثم فوقهما قاصدًا هتك عرضهما.