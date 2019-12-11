المسمارى: مطار معيتيقة يستعد لاستقبال آليات تركية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية.



وأضاف المسماري في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الثلاثاء، أن الدعم التركي لقوات الوفاق في طرابلس تحول من السر إلى العلن، مجددًا أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني إقليمية وليست محلية فقط.



واعتبر، أن وقت المفوضات قد انتهى وحان وقت البندقية، حسب تعبيره.



ويأتي ذلك، في وقت أفادت فيه أنباء محلية بخوض الجيش الليبي، اشتباكات عنيفة ضد ميليشيات حكومة الوفاق قرب مستشفى أوباري العام، جنوب ليبيا.



ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من ابريل الماضي، حرب ضروس لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات المسلحة والميليشيات المؤدلجة التي تسيطر على مؤسسات الدولة السيادية وتعيث بها فسادًا، وقد حقق تقدم كبيرًا خلال الأيام الماضية، وأصبح على بُعد كيلومترات عن قلب طرابلس، حسب تأكيد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش صباح الثلاثاء.