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إصابة 3 من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز السخان بالمنصورة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو الحوتى
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة المنصورة باختناق نتيجة استنشاقهم غاز تسرب من سخان الحمام.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يُفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق (ادعاء استنشاق غاز).

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطنبولى رئيس المباحث لمكان البلاغ تبين أن المصابين هم "مصطفي. أ. م. م" 45 سنة موظف صيانة بشركة كهرباء طلخا وزوجته "نسرين. ع. م. س" 27 سنة ربة منزل ونجلتهما روان 18 سنة طالبة ويقيمون بمنطقة أبو الليل بمدينة المنصورة ومصابين بحالة اختناق (ادعاء استنشاق غاز ) وتلقوا العلاج وتصرح للثالثة بالخروج لتحسن حالتها.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد الأول بحمام الشقة سكنهم حدثت له حالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز نتيجة تسربه من سخان المياه، وحال قيام الثانية والثالثة بإخراجه من الحمام حدثت إصابتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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