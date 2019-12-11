لافروف يدعو ترامب لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على النازية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه دعا الرئيس دونالد ترامب، لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية، التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو 2020.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "لافروف"، عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي في واشنطن، مساء الثلاثاء.



وحول العقوبات، شدد لافروف على أن روسيا لن تتخلى عن مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" للغاز بغض النظر عن العقوبات الأمريكية المحتملة.



وأضاف، أنه ناقش مع ترامب، ضرورة تفادي التصعيد في منطقة الخليج وضرورة اتخاذ خطوات لحل المشاكل الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.



وأعرب عن أمله بعدم تدخل قوى خارجية في لبنان ولا في العراق.



كما عبر عن التضامن مع الحكومة العراقية التي تبذل جهودا لمحاربة بقايا تنظيم "داعش" ورص صفوف المجتمع العراقي.