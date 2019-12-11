اليوم.. محاكمة نقاش قتل مواطنًا عمدًا بالسلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم محمد عبده، لاتهامه بقتل مواطن عمدًا بالسلام.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.



وأسندت النيابة للمتهم محمد عبده، نقاش، تهمة قتل المجني عليه مصطفى سيد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته، وذلك بأن كال له طعنة برقبته من الناحية اليسرى، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.