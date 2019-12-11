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الثقافة

213 نموذجًا لأكثر من 35 فنانًا في معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:52 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "النماذج المصغرة" في دورته الثالثة، أمس الثلاثاء، الذي أقيم بقاعة آدم حنين بالمركز.

وقد افتتح المعرض الفنان التشكيلى الدكتور محمد عبلة، والدكتور المهندس يوسف مظهر، وكيل أول وزارة الصناعة سابقًا، والمهندس حسين القيسى، بمشاركة أكثر من 35 فنانًا، وتميزت هذه الدورة بأول المشاركات النسائية.

شارك في المعرض ثلاث فنانات هن "إيمان عادل، وأسماء فهمي، وعبير سعد الدين"، كما تميز المعرض هذا العام بمشاركة عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم من ٩ حتى ١٥ سنة، وتخصيص ركن لهم لعرض نماذج مختلفة مثل شجر الكريسماس والكوخ والطائرات وملاعب كرة قدم، والعديد من تماثيل الصلصال.

ضم المعرض ٢١٣ نموذجًا تنوعت خاماتها وأشكالها، فكان هناك نماذج لتطور القطارات بمصر عبر العصور، كما ضم المعرض نماذج معمارية مختلفة تضمنت قصر البارون ومسجد الصحابة بشرم الشيخ وكاتدرائية نتردام بباريس، وتزين المعرض بمناذج متنوعه لأنواع عديدة من المراكب والسفن والطائرات الحربية، بالإضافة إلي بعض نماذج جسدت بعض المشاهد اليومية للمواطن المصري مثل نموذج عربة البطاطا وبائع البرتقال وبيانو الفنانة أم كلثوم والمنزل الريفي البسيط وعربة الحنطور.

تنوعت الخامات المستخدمة بين البلاستيك والخشب والمعدن والصلصال وأعواد الكبريت والكرتون والخردة والصوف والفوم، ولكن كان البلاستيك هو البطل الرئيسي لهذه الخامات تلاه الخشب، وقد شهد المعرض حضور نخبة كبيرة من المهتمين بهذا النوع من الفن، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٥ ديسمبر الجاري.

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