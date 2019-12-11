لافروف: يجب تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة الحكومة عليها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم، إنه يجب تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة الحكومة السورية عليها.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي له، عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تتمكن بعد من فصل المعارضة السورية المسلحة عن إرهابيي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وجدد لافروف التأكيد على عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة من خلال اللجنة الدستورية السورية.



ولفت الوزير الروسي إلى أنه خلال مباحثاته مع ترامب تم تركيز الاهتمام على موضوع الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار.



وأشار إلى أنه جدد الدعوة الروسية إلى تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، وإن القرار بشأن مصير المعاهدة بات الآن بيد واشنطن.