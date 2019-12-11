ترامب: تحسين العلاقات مع روسيا يسمح بتعزيز التجارة بين البلدين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مكتبه مساء الثلاثاء، أن تحسين العلاقات الأمريكية الروسية يسمح بتعزيز التجارة بين البلدين.



وقال البيت الأبيض في بيان عقب اللقاء: "أشار الرئيس إلى أن تحسين العلاقات مع روسيا سيوسع التجارة بين البلدين".



وبشأن نزع السلاح النووي، دعا ترامب موسكو إلى دعم جهود بلاده في هذا الصدد.



وأضاف البيان: "دعا ترامب روسيا إلى دعم جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وضمان نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".



وأفاد البيان، بأن الرئيس ترامب أيضًا أكد أنه يدعم وجود نظام عالمي فعال لتحديد الأسلحة، لا يشمل روسيا فحسب بل الصين أيضا.