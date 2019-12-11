اليوم.. إطلاق المنتدى الدولى حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزى"

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزي"، في العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء.



ويأتي المنتدى في ضوء مبادرة الحكومة المصرية لدعم المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وافقت الحكومة اليابانية على مشروع تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقات من خلال تحسين إتاحة المعلومات، بناءً على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.



وينفذ المشروع بواسطة هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) منذ مارس 2019 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ودار الكتب والوثائق القومية المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ويهدف لتطوير الموارد البشرية والتقنية، وأيضًا البيئة المجتمعية اللازمة لإنتاج ونشر كتب سهلة الإتاحة ومتعددة الوسائط بصيغة تُدعى ديزي باللغة العربية ولغات أخرى.



وتعد كلمة ديزي (DAISY) اختصارًا لجملة "كتاب النظام المعلوماتي الرقمي (الكتاب الرقمي الناطق)"، وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المنشورة تم تطويرها ومتابعتها عن طريق اتحاد شراكات كتاب النظام المعلوماتي الرقمي (ديزي)، والذي أُنشئ عام 1996.



ويُعَدُّ كتاب النظام المعلوماتي الرقمي (ديزي) حلٌ تقني لتوفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة الإتاحة، ويجعل الكتاب المواد المكتوبة سهلة الإتاحة والاستيعاب للأشخاص الذين يعانون من صعوبات القراءة كعسر القراءة ومعوقات القراءة الأخرى، ويحتوي على الصور والنص معًا متزامنين مع الصوت.



ويمكنك مع كتاب ديزي متعدد الوسائط، أن تُعدل من حجم النص ومن سرعة القراءة أيضًا، كما يمكنك أن تستخدم قائمة المحتويات وأن تذهب إلى الصفحة التي تريد باستخدام جهاز عرض برايل، ويمكن للشخص الكفيف أن يقرأ النص بطريقة برايل بينما يستمع إلى الراوي في نفس الوقت، وبإمكان كتاب ديزي متعدد الوسائط أن يلبي الاحتياجات المحددة المتنوعة من خلال طرق العرض المختلفة، بما في ذلك الشاشات التي تعمل باللمس، وعصا التحكم، وأجهزة عرض برايل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتقليدية.