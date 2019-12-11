مصدر أمنى ينفى نشوب حريق فى مصنع للسيارات ببلبيس

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بأحد مصانع السيارات كائن بدائرة مركز بلبيس (بمحافظة الشرقية) والدفع بعدد 18 سيارة إطفاء لمكان البلاغ.



وأكد المصدر أن هذا الخبر وكل ما جاء به من تفاصيل عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.



،كانت أحد المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا غير صحيح بنشوب حريق داخل أحد المصانع الخاصة بصناعة السيارات في بلبيس.