حملة للتوعية بأمراض الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس

صرح الدكتور مصطفى الهدهد، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، بأن هناك حملة إعلامية كبرى ستقوم بها مستشفيات أطفال عين شمس، تحت رعاية أستاذ دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، للتوعية بأمراض الأطفال وكيفية التشخيص والعلاج المبكر، بجانب تعريف الجمهور بمستشفى الأطفال الجديد الذي تم افتتاحه على أحدث مستوى، ويضم تخصصات طب الأطفال الدقيقة، إضافة إلى التوعية بضرورة تطوير المستشفى القديم بمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال.



وتتضمن الحملة الايجابات وقصص النجاح وقصص إنسانية على لسان المرضى وأهلهم، بجانب دور المجتمع المدني في التبرع للمستشفى الذي يخدم الملايين دون حملات إعلانية، لأن المتبرع أصبح الآن واعيًا لمن يتبرع، ولم يعد ينخدع بالإعلانات.