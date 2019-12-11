إحالة 141 عاملًا وطبيبًا وموظفًا إلى التحقيق بكفر الزيات

أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مدينة كفر الزيات، مساء أمس الثلاثاء، 141 من العاملين بمنشآت خدمية مختلفة تابعة للمحليات والصحة والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي في قرية إبيار للتحقيق؛ بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن.



جاء ذلك القرار على خلفية جولة مفاجئة لرئيس المدينة على المنشآت والمرافق والقطاعات الخدمية بقرية إبيار، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات، ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.



وخلال الجولة، تم رصد عدم تواجد 97 طبيبًا وممرضة وإداريًا في المستشفى المركزي، وكذلك في الوحدة البيطرية تم اكتشاف عدم تواجد 7 موظفين، وفي مكتب صحة إبيار تبين عدم تواجد 8 من العاملين، وفي مركز الرعاية الصحية والأمومة والطفولة بذات القرية تبين عدم تواجد 11 من العاملين.



كما رصد رئيس المدينة، ترك 3 موظفين عملهم في الوحدة المحلية للقرية بدون إذن، و9 موظفين بمكتب التضامن الاجتماعي، وعاملين اثنين بمدرسة إبيار للتعليم الأساسي، وغياب 4 معلمين بمدرسة إبيار الثانوية بنات، بينما تبين انتظام العمل بدون حالات غياب في مدرسة إبيار الجديدة ومكتب التموين، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي.