فحص أسلحة نارية وبيضاء ضبطت بحوزة موظف بقصد الاتجار فى الجيزة

أرسلت النيابة العامة بالجيزة، أسلحة نارية وبيضاء للمعمل الجنائي، تم ضبطها بحوزة موظف في الجيزة شرع في الاتجار بها، لكتابة تقرير واف عنها وطبيعتها، وتحديد إذا كانت مششخنة أو غير مششخنة، لتحديد مواد الاتهام، لاستكمال التحقيقات.





البداية، كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بأوسيم، من ضبط موظف لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وذخيرة وعدد من الأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أوسيم.



وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية تورط موظف سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وأسلحة، بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة.



وعقب استصدار إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته 3 طبنجات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وأجزاء تستخدم في تركيب السلاح، وعلبة طبنجة، وفرش تنظيف سلاح.



كما تم ضبط بحوزة المتهم أسلحة بيضاء، بدون ترخيص، واعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيقات.