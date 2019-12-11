اليوم.. خطة النواب تبدأ أولى جلساتها لمناقشة ختامى 2018

تبدأ اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أولى جلساتها، اليوم الأربعاء، لمناقشة النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الماضية 2018 2019، بحضور وزيري المالية والتخطيط.



وتعقد اللجنة 3 اجتماعات متتالية، تستهلها بمناقشة النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة.



ويتناول الاجتماع الثاني بحث نتائج التنفيذ الفعلي للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومناقشة نتائج تنفيذ السياسات والخطط التي أقرها المجلس الأعلى للأجور، بشأن أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



أما الاجتماع الثالث فيختص بمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة، وحساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية.