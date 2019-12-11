ديفليه فساتين سهرة للأطفال بكلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ديفيليه فساتين سهرة للأطفال قام خلاله ١٥١ طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة " للملابس والنسيج "بتصميم وتنفيذ فساتين سهرة للأطفال، وذلك كمشروع تخرج بمادة المشروع البحثي.



جاء ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف صبري عميد الكلية، ⁦والدكتور رشدي عيد رئيس قسم الملابس والنسيج، والدكتور إسلام عبد المنعم وكيل الكلية لشئون الطلاب، و⁦الدكتور إيهاب النعسان أستاذ بالقسم، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى حمدي الفرماوي أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسيج، والدكتورة دينا بهجت مدرس مساعد بقسم الملابس والنسيج، والدكتورة أسماء السعيد بقسم الملابس والنسيج.



وقام الأطفال بارتداء الفساتين والسير بها في عروض أمام اللجنة المختصة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولاقت إعجابً شديدًا من قبل جميع الحضور.



كما شهد الحفل حضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومصممي أزياء والطلاب المشاركين في الديفيليه وأسرهم.