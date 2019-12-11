"مياه الصرف الصحى" أزمة متكررة لا تفارق شوارع عين شمس (صور)

سيطرت حالة من الغضب على أهالي حي عين شمس التابع لمحافظة القاهرة؛ بسبب مشكلة مياه الصرف الصحي المتكررة، والتي تتسبب في غرق معظم الشوارع خاصة شارع حشاد، وسليم الزقلة.



ويقول سيد الجمال، من سكان حي عين شمس: "أزمة مياه الصرف لا تنتهي، الشوارع غارقة في المياه، والسيارات لا تتمكن من المرور، والأطفال وكبار السن يوميًا تنزلق أقدامهم، وحينما استجاب الحي أخيرًا للشكاوى المقدمة من الأهالي عادت المشكلة بعد إصلاحها بيومين فقط".



وأضاف خالد محمود، 28 سنة" "ابلغنا الحي بالمشكلة، وبعد شهور طويلة من المعاناة حضر الفنيين وقاموا بإصلاح المشكلة، ولم يمر يومان حتى استيقظنا على غرق الشارع مرة أخرى، احنا تعبنا".



وتكمل منى منصور: " تعبنا والله، ويبدو أن العمال والحي يقوم بإصلاح المشكلة بشكل خارجي، الأطفال وكبار السن والسيارات وكل من في الحي يجني من جراء هذه المشكلة".