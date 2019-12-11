مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

حذر الدكتور مبروك عطية، من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، قائلًا إنه تسبب في كثير من حالات الانفصال الزوجي، سواء لرفض أحد الزوجين إعطاء "الباسوورد" للآخر، أو لأنهما يحكيان مشاكلهما عليه ويسمحان للآخرين بالتدخل في حياتهما.



وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأصل أن يجلس الزوجان سويًا ليستمتعا بحياتهما، لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته على "فيسبوك".



وتابع:"ربنا قال إن الزوجين يدخلان غرفتهما بعد صلاة العشاء، وممنوع الابن أو الابنة تدخل عليهما إلا بعد طرق الباب، ولأمر مهم".



وتابع:"ليه أمر بكده؟ لأن أكيد واخد مراته في حضنه، مين دلوقتي بياخد مراته في حضنه من بعد صلاة العشاء؟ مفيش، كل واحد قاعد في غرفته وماسك "فيسبوك".



وأكد "عطية"، أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما "الفيسبوك"، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه يؤدي إلى خلل في الحياة الجنسية بينهما.