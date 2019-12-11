جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف وأجهزة الراوتر

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الراوتر بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من طائرة العربية القادمة من الشارقة رحلة رقم G9617 اشتبه أحمد ناجى رئيس قسم التفتيش بمطار أسيوط فى الراكب "م. ف. ا" مصرى الجنسية.



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة على حسن مأمور الفحص، تحت إشراف حازم الدروى مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتبين وجود أجسام غريبة ومعتمة.



وتم تشكيل لجنة مكونة من آلاء شافع وريهام سطوحى مأمورى الجمرك، بحضور محمد الليثى ومحمد محرز الدروى ورومانى حنا بمكافحة التهرب الجمركى، فتبين وجود 10 هواتف ماركة آيفون 11 و3 ماركة آيفون xmax و50 جهاز راوتر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2019.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.