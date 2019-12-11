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منوعات

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
جريدة الدستور
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شارف عام 2019 على نهايته بعد أن حفل بأحداث في شتى المجالات، خاصة قطاع السفر الذي كان حافلًا بالعديد من القصص الغريبة هذا العام، نعرض أهمها، حسب صحيفة بيزنس إنسايدر:

راكب يفتح باب الطوارئ
في يونيو بحث رجل على متن رحلة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية عن الحمام بينما كانت الطائرة على الأرض، وبدل فتح الحمّام، فتح باب الطوارئ، وفعل شريحة مخرج الطوارئ، ما تسبب في إجلاء أربعين راكبًا كانوا على متن الطائرة، وتأخرت الرحلة من مانشستر في المملكة المتحدة، إلى إسلام أباد، باكستان 7 ساعات بسبب ذلك.

سائح يختفي في بحيرة
أثناء زيارته لديزني لاند باريس في سبتمبر، سقط سائح سويسري في بحيرة، واختفى بعدها لينطلق بحث ضخم عنه، شارك فيه 10 من رجال الشرطة و30 من رجال الإطفاء و80 موظفًا في ديزني لاند وطائرة هليكوبتر وكاميرا حرارية.

وفي صباح اليوم التالي، صادف سائق في بلدة مجاورة رجلًا عاريًا يسير على الطريق، وأعاد السائق الرجل إلى ديزني لاند باريس، بعد أن تبين أنه المفقود.

عملات معدنية في محرك الطائرة
في مطار هوهوت بيتا الدولي في منغوليا في أبريل الماضي، ألقت صينية 6 قطع نقدية داخل محرك الطائرة، وبعد طردها من الطائرة، أخبرت السلطات بأنها كانت تصلي من أجل رحلة آمنة، وحولت شركة الطيران الركاب إلى طائرة جديدة ما أخرها ساعتين.

يلكم مضيفة
في يونيو الماضي، حاول راكب فتح باب الطوارئ، وتدخل طاقم الرحلة لإعادة الرجل إلى مقعده فتشاجر مع راكب آخر، وفي المشاجرة لكم مضيفة طيران في صدرها، وعندما هبطت الطائرة في أوكلاهوما سيتي، قبض على المسافر، بتهمة السكر والاعتداء والضرب والسلوك غير المنضبط.

يقفز من الطابق 11
في يناير قفز نيد نايديف من شرفة الطابق 11 في السفينة السياحية "سيمفوني أوف ذا رويال كاريبيان" ليسقط من ارتفاع 100 قدم، ووثقت الكاميرات لحظة سقوطه، ومنعته بعدها الشركة من السفر على أي من سفنها.

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