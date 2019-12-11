هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لخريجى كليات الحقوق والشريعة والشرطة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.



ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى ما يلي:



1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- لا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.



وتقدم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2019، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، ويتم طباعة استمارة تسجيل البيانات من خلال ذات الموقع واستيفاء بياناتها، وتقدم الطلبات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن (8) شارع أبو الفداء الزمالك القاهرة، خلال الفترة من 28 ديسمبر، وحتى 9 يناير 2020، وذلك مقابل سداد 400 جنيه مصري لكل ملف تقديم.



المستندات والشروط ومواعيد التقديم المحددة لكل جامعة بالأمانة العامة والموقع الرسمي للهيئة، وعلى المتقدم متابعة ذلك، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات الغير مستوفية للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.