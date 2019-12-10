نصائح بممارسة "الحامل" تمارين السباحة واليوجا

في السابق كان الاعتقاد بأن الحمل يتطلّب الراحة وتقليل النشاط البدني شائعًا، لكن توصيات الطب الحديث تحث على العكس. فاهتمام الحامل بالصحة لم يعد قاصرًا على التغذية فقط، بل يشمل الحركة، وساعات النوم إلى جانب نوعية وكمية الطعام. وقد وجدت دراسة إسبانية حديثة أن تمارين الحمل توفر مجموعة فوائد للأم والجنين، إليك ما تحتاجين معرفته عنها:



بحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاميلو خوسيه ثيلا تحمي التمارين الحامل من آلام الظهر والصداع وتخفّف شدتها، كما تساعد على ولادة طفل صحي، وتعزّز وصول المغذيات إليه.



وتتضمن فوائد التمارين أثناء الحمل تقليل صعوبات الولادة الطبيعية، وتخفيف مشكلة الإمساك وهي من المشاكل الشائعة، وتقليل احتمالات الإصابة بسكري الحمل، والذي يسبب زيادة وزن الطفل عند الولادة.



إضافة لذلك، تساعد التمارين الرياضية على تحسين الحالة المزاجية، وتسهل النعاس والاستغراق في النوم.



وتنصح التوصيات الصحية الحامل بممارسة تمارين جيكل لتقوية عضلات الحوض، والمشي في الهواء الطلق لتحسين وصول الأكسجين، أو ممارسة تمارين الأيروبك الخفيفة والمتوسطة، كما تعتبر السباحة واليوغا من الأنشطة المثالية للحمل، وفي كل الأحوال عليك تفادي ممارسة تمارين تتضمن رفع أحمال.