لقمان أحمى: تسكين مليون شخص فى تل أبيض تطهير عرقى بحق الأكراد

علقت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، على تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ببدء العمل بإسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.



وقال الناطق الرسمى باسم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، لقمان أحمى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ما يحدث تطهير عرقي بحق الشعب الكردي، وأيضا تغيير ديمغرافي لأهداف سياسية ولخدمة مشروع أردوغان بالمنطقة.



وحمّل قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدى في تغريدة على تويتر، روسيا والولايات المتحدة مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها تركيا في شمال شرق سوريا، ودعا واشنطن وموسكو إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الاثنين، خلال حديثه أمام وزراء الشئون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامى فى إسطنبول أن بلاده بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.