الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأرجنتين يعلن عدم استعداد بلاده لسداد ديونها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية إن بلاده
ترغب في سداد ديونها لكنها لن تستطيع ذلك في ظل الظروف الراهنة وهي تحتاج إلى نمو اقتصادها مجددا قبل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف فرنانديز أن الحكومة ستسعى إلى الدخول في حوار مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات الأرجنتينية للتعامل مع عبء الديون، دون مزيد من التفاصيل، وقال إن حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري تركت الأرجنتين فيما "يشبه الإفلاس".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنانديز 60 عاما عرض قائمة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده ومنها معدل الدين العام الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2004 عندما أشهرت بلاده إفلاسها وكان هو رئيسا للحكومة.
وينتظر المستثمرون حاليا تفاصيل خطة التعامل مع أزمة الديون والتي سيعرضها وزير الاقتصاد الجديد مارتن جوزمان والتي قد تتضمن تمديد فترات استحقاق الديون.
يذكر أن الرئيس السابق كان قد نجح في إعادة بلاده للاقتراض من أسواق المال الدولية بعد توليه السلطة في 2015 لكن فيما بعد فشل في السيطرة على معدل التضخم أو دفع الاقتصاد إلى النمو ووقع اتفاقا للحصول على قرض قياسي من صندوق النقد الدولي قيمته 56 مليار دولار في العام الماضي.
من ناحيته أشار الرئيس الجديد فرنانديز بعد أداء اليمين الدستورية إلى اعتزامه إعادة جدولة أقساط ديون تصل قيمتها إلى 101 مليار دولار لصالح دائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

قرارات جديدة للأوقاف بشأن العدادات مسبقة الدفع

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

منذ حوالي 11 ساعة

زوجة الفيشاوي تنفي الإساءة لمحمد رمضان: راجل ربنا إدالوا حب العربيات وأنا زيه

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

كيف تضخمت ثروة أيمن نور بعد هروبه من مصر؟

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

نصائح بممارسة "الحامل" تمارين السباحة واليوجا

إنجاز طبي جديد لعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكًا

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

تطوير عدسات لاصقة تشحن لاسلكيا

الرئيس نيوز

إنفوجراف.. تأثير الإصلاح الاقتصادي على الخدمات التعليمية

انطلاق العرض الخاص لفيلم "جودي" الإنجليزي بسينما الزمالك

"الصحة" تنفي رصد أي حالات "التهاب سحائي" على مستوى الجمهورية

"المالية" تحسم أزمة "بدلات المخاطر"

منوعات

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

عودة أحد أقمار منظومة "غلوناس" للعمل من جديد

كشكول

أول تعليق للتعليم على واقعة الاعتداء على معلمة في الجيزة

"النيلي" يطمئن على صحة طالبات تحفيظ القرآن المصابات في حادث سير

انطلاق فوج طلابي من جامعة المنيا لزيارة مشروعات هضبة الجلالة

وكيل تعليم البرلمان لـ"شوقي": عملت شيء حلو لكن لا تستطيع تطبيقه

إسلام سياسي

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

ولىُّ الحياة.. رسائل "الحرافيش" لـ"نجيب محفوظ" فى عيد ميلاده الـ١٠٨

"الكل واحد ضد الإرهاب".. محاضرة بثقافة دمياط

أم كلثوم نجيب محفوظ: "كرتونة تفاح" كانت أجر والدي مقابل نشر أعماله الأدبية في لبنان (حوار)

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير الشعراء فى المجتمع

صفحتنا ع الفيس بوك