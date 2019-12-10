كندا تعتزم بيع سندات مدتها 349 يوما بقيمة مليار دولار أمريكي

أعلنت كندا اعتزامها بيع سندات مدتها 349 يوما بقيمة 1.35 مليار دولار كندي (مليار دولار أمريكي) يوم 23 ديسمبر الحالي لتستحق السداد يوم 10 ديسمبر المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم إعلان تخصيص السندات للمكتتبين يوم 27 ديسمبر الحالي، ويدير الطرح بنك كندا المركزي.



كانت الحكومة الكندية باعت الشهر الماضي سندات قصيرة الأجل مدتها 168 يوما بقيمة 2.1 مليار دولار كندي، وبلغ حجم الاكتتاب 3.789 مليار دولار أي بمعدل تغطية قدره 1.8 مرة.



وبلغ متوسط العائد على تلك السندات 1.688%، وتستحق السندات السداد يوم 14 مايو المقبل.