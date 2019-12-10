الأسهم الأمريكية تهبط مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء، لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انتظار المستثمرين أنباء مؤكدة بشأن ما إذا كانت رسوم أمريكية على الواردات الصينية سَتُطبق في 15 ديسمبر، فيما قد يصبح نقطة تحول في نزاع التجارة بين البلدين والذي يهز الأسواق.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 27.33 نقطة بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 27882.27 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.46 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 3132.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.64 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 8616.18 نقطة.