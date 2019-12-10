حكومة ليبيا المؤقتة: أردوغان يشعل فتيل الحرب بتصريحاته الرعناء

أعربت الحكومة الليبية المؤقتة عن أسفها من التصريحات غير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس حال طلبت حكومة الخيانة والعمالة المسماة زورا وبهتانا بـ"الوفاق" ذلك.



وقالت الحكومة الليبية في بيان لها: "ندين بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة ولا تزيد الوضع في بلادنا إلا تعقيدا، وتعتبرها الحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب".



وأضافت: "مثل هذه التصريحات والتصرفات الرعناء التي تعد بمثابة إشعال فتيل حرب على ليبيا، ولكنها لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة، ولن تزيده إلا إصرارا على النصر المؤزر بإذن الله من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها قريبا، ونجدد الدعوة لكل الذي تورط أبنائهم في القتال ضد قواتنا المسلحة الباسلة، من خلال سحب هؤلاء المغرر بهم من جبهات القتال لأن جيشنا البطل عازم على النصر وتطهير البلاد من هذه الزمرة الفاسدة".



وقالت: "ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي سحب اعترافتهم بحكومة الانقلاب التي يقودها مجرم الحرب ومختلس المال فايز السراج، وعصابته الفاسدة المفسدة، ونجدد مطالبنا لمجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين، وتنصيب هذه الحكومة على الليبيين رغما عن أنفهم، وجعلها تمثلهم في المحافل الدولية بما يضر بسيادتهم ومصالحهم، يعد قرارا جائرا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لما خلفته هذه الحكومة المزعومة من ضرر بقوت الليبيين ومؤسساتهم وثرواتهم وكرامتهم وسيادتهم من خلال التحالف مع الجماعات الإرهابية وكذلك من خلال التفريط في ما تبقى من سيادة لليبيا، وعلى المجتمع الدولي أن يستمع لنداءات الليبيين المجاهدين المتكررة برفض هذه المجموعة التي أفسدت كل الاتفاقيات السياسية خلال أربع سنوات عجاف، والحكومة المؤقتة أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتأمين وحماية كافة المظاهرات التي دعت لها مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة القادمة في مختلف المدن الليبية لرفض هذه الحكومة الانقلابية ورفض اتفاقياتها مع تركيا بكل أشكالها".



واختتمت: "بهذه المناسبة نجدد الدعوة للمجتمع الدولي أن يلتفت لصوت الشعب الليبي صاحب السلطة والشرعية الحقيقية، وأن يعمل على مساعدته في تقرير مصيره بعيدا عن حكومة الانقلاب والمجموعات المتطرفة المتحالفة معا والتي أثرى أمراؤها على حساب الشعب الليبي ومن خزانته العامة أمام مرأى ومسمع العالم، ونحذر المجتمع الدولي من وصول الإرهاب إلى كافة دول العالم والذي بات في ليبيا يتلقى تمويلها من حكومة معترف بها من العالم من خلال عوائد النفط الذي حرم منه ثلثي ليبيا، فيما يقاتل جيشنا البطل هذا الإرهاب المتغول نيابة عن العالم".