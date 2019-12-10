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اقتصاد

أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوياتها منذ 12 أسبوعا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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استقرت أسعار النفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم، عند أعلى مستوياتها منذ حوالي ثلاثة أشهر في ظل مؤشرات على تراجع المخزون الأمريكي من الخام.

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة في نيويورك اليوم تغييرا طفيفا بعد إعلان تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5ر2 مليون برميل، وفقا لتقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، قبل صدور البيانات الرسمية غدا الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجديد على المنتجات الصينية اعتبارا من 15 ديسمبر الحالي، في حين قال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو إنه من غير المحتمل فرض هذه الزيادة في الموعد المقرر.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 13 سنتا إلى 15ر59 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، بعد تراجع السعر في ختام تعاملات أمس بمقدار 18 سنتا، في حين كان قد ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 3ر7%.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار سنت واحد إلى 26ر64 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل في تعاملات بورصة لندن.

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