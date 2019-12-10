الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس دافئ على السواحل الغربية والشرقية ومائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة.



وتابع شاهين أن غدا الأربعاء الطقس خالي من الأمطار، لكن هناك انخفاض في درجة الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل وعلى جميع المواطنين ارتداء الملابس الشتوية.



وأردف مدير هيئة الأرصاد بمركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد أن يكون دافئ على شمال وجنوب الصعيد.