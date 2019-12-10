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خلف الميري: يجب وضع المنيا على الخريطة السياحية بشكل أكبر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:11 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن المنيا بها ظهير صحراوي يجب استغلاله في الاستثمار، مشيرا إلى أن ملوي تعد من أكبر المراكز في المنيا، ويوجد بها ظهير صحراوي ممتد في الصحراء الغربية وممكن تعميره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه يجب وضع محافظة المنيا على خريطة السياحة بكل قوة، لأن المنيا محافظة غنية بالأماكن الأثرية ولكن لم تُستغل بعد.

وشدد "الميري"، على ضرورة استغلال القصور الثقافية في تنمية الصعيد، وتطوير شبابه.

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