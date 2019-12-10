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عالم

تقرير: مقتل 15 ألف مدني وإصابة 23 ألف آخرين منذ انقلاب الحوثي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
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بلغت حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في الـ 21 من سبتمبر 2014 حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي 2019، 15 ألفا و420 مدنيًا، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألفا و916.

جاء ذلك في تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، الذي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وأشار التقرير إلى وجود 4 آلاف و272 مدنيًا مختطفًا، و6 آلاف و352 طفلًا مجندًا، كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية بمقتل نحو ألف و300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقًا صارخًا من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.

وطالب تحالف رصد، المجتمع الدولي بالتدخل الفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.

كما طالب تحالف رصد، ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا والمختفين قسريًا كافة بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.

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