الأنبا مقار يشارك في ندوة عن"اختيار شريك الحياة"

شارك الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية، اليوم في ندوة مع شباب مدينة العاشر عن اختيار شريك الحياة.



تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتوعية الشباب على كيفية اختيار شريك الحياة لتكوين بيت مسيحي على أساس سليم.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

