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سفير مصر بإثيوبيا يكشف تفاصيل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا ومندوبنا الدائم في الاتحاد الأفريقي، إن 6 قادة أفارقة أعلنوا مشاركتهم في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى نواب ورؤساء وزراء الدول الأفريقية.

وأضاف "عبد الخالق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن انعقاد المؤتمر في أسوان تأكيد أن أسوان فخر مصر لأنها مهد الحضارة الفرعونية العريقة، والمنتدى نافذة مضيئة تطل منها مصر على كل القضايا الهامة في القارة السمراء.

وأوضح أن المنتدى به جلسة يتحدث فيها القادة الأفارقة عن استدامة السلام، والمنتدى يؤكد أن مصر تتصدى للموضوعات ذات الأهمية للقارة الأفريقية وتحقيق السلم والأمن والتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يختتم رئاسته للاتحاد الأفريقي بمنتدى أسوان للسلام، ويخرج برؤية أفريقية حول موضوعات استدامة السلام وتحقيق التنمية والوقاية من النزاعات وحلها وموضوعات بناء السلام فيما بعد النزاعات داخل القارة الأفريقية.

وتابع: "سيتم توقيع اتفاقية استضافة المركز الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على هامش فعاليات المنتدى".

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