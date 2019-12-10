"التعليم" توافق على تطوير مدرسة علي مبارك الابتدائية ببشتيل

قال النائب الوفدي سعد بدير، إنه تمت الموافقة على التنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ووزارة التربية والتعليم لعمل دراسة للتوسع فى مدرسة على مبارك الابتدائية بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، لإنشاء ملحق جديد داخل هذه المدرسة وذلك بإدراجها في خطة الهيئة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايد بصفة مستمرة.



وأضاف النائب البرلماني، أنه تمت الموافقة أيضا من قبل وزارة الصحة على إدراج الوحدات الصحية الآتية "الوحدة الصحية بقرية سقيل والوحدة الصحية بقرية القيراطيين والوحدة الصحية بقرية الزيدية" ضمن ٣٩٧ وحدة صحية ليتم إمدادهم وتجهيزهم بالمنشآت الطبية وتطويرها وتحديثها.



وأكد النائب الوفد، أنه جاري إدراج باقي الوحدات الصحية لجميع قرى الدائرة على الخطة المستقبلية بهدف تجهيزهم بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة الأهالي خاصة محدودي الدخل.