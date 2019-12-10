إصابة حارسي أمن في أكبر كاتدرائية أمريكية خلال هجوم دهس وطعن

أصيب حارسا أمن في كاتدرائية الضريح الوطني بواشنطن، أكبر كاتدرائية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم شنه مشتبه به أودى بالحارسين إلى المستشفى للعلاج من جروح طعن ودهس.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به المُحتجز حاليا من قبل شرطة واشنطن، دهس حارسة أمن بسيارته في محيط الكاتدرائية، ثم طعن رجل أمن آخر داخل الكاتدرائية.



وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين، لم تكشف عن هويتهم، إلى أن السيدة تعاني من جروح نتيجة دهسها بالسيارة بينما تعرض الرجل للطعن عدة مرات، بينما أكدت الكاتدرائية عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر"، أن الرجل والسيدة كلاهما من أفراد الأمن التابعين للكاتدرائية، وأن منفذ الهجوم على معرفة بكلاهما، مشددة على عدم وجود ضحايا بين زوار الكنيسة.



ولفتت الصحيفة، إلى أن سيارة المشتبه به تم العثور عليها في مكان قريب من الكاتدرائية في واشنطن، حيث حاول المشتبه به الهروب بعد تنفيذ هجومه وتحصن داخل منزل قريب من موقع الحادث، وتم اعتقاله بعد ساعتين تقريبا من الهجوم ونُقِل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.