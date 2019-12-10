الصليب الأحمر: "دعم الشرعية" يؤمن وصول مساعدات غذائية إلى الحديدة

وصلت قافلة مساعدات غذائية تابعة للصليب الأحمر الدولي، قادمة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الثلاثاء، إلى السكان المحاصرين من قبل ميليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي بالحديدة غربي البلاد.



وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن تحالف دعم الشرعية، والقوات المشتركة عملت على تسهيل مرور القافلة وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.



وأشار إلى أن القافلة واجهت عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من الميليشيات الحوثية في سعي منها لاستفزاز القوات المشتركة.



وبحسب البيان، فإن القافلة تحتوي على مواد غذائية وطبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي، الذي سيقدم الخدمات للمدنيين الذين تحاصرهم الميليشيات داخل المدينة.



كما تتضمن مهمة فريق الصليب الأحمر إلى جانب إيصال الغذاء، إجلاء من يرغب من المدنيين في الخروج من المدينة.