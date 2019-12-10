"الحركة الوطنية" بسوهاج يفتتح غرفتين مجهزتين بمستشفى البلينا

افتتحت اليوم الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بسوهاج، غرفتين بمستشفى البلينا المركزي بقسم الأطفال ومجهزتين بأجهزة فوركلين "15 جهازا"، وجهازين لتركيز الأكسجين.



كما قامت أمانة مركز البلينا لحزب الحركة الوطنية المصرية بصيانة كاملة لغرفتين بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وصيانة كاملة للكهرباء والسباكة بمستشفى البلينا المركزي.



جاء ذلك بحضور عبدالله قرقار، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا نيابة عن المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لارتباطه باجتماع مع الوزير المحافظ، وبحضور الدكتور النمر محمدين، مدير الإدارة الصحية بمركز البلينا والدكتور عمرو طلعت، مدير مستشفى البلينا المركزي، وبحضور نواب مدير المستشفى وعلي عبدالعزيز، مشرف عام النظافة بالوحدة المحلية بالبلينا وفرحات العواري رئيس قسم النظافة بمركز البلينا.



كما حضر المحاسب سلطان احمد سلطان الأمين العام للمحافظة وخلف عبدالحميد ابوالامير أمين مركز البلينا وهيئة المكتب لأمانة.