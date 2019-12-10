فريدة الشوباشي: الأكاذيب هي من تصنع الإخوان

قالت الكاتب فريدة الشوباشي، إن الإخوان يلجأون للكذب حول حوادث الانتحار، لأنهم بلا أكاذيب لا قيمة لهم.



وأضافت الشوباشي، خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز": "الإخوان أنفسهم أكذوبة، ومن يساعدوهم عملاء لأن كلهم بأجر، كل مرة يطلعوا أكذوبة ويطنطوا بها، لكنها تسقط لأن لدينا قيادة لا تخاف شيئًا، وتقوم بما يرضي الشعب".



وأردفت الشوباشي: "حالات الانتحار ناتجة عن المرض النفسي، والمرض النفسي حالات فردية، البعض انتحروا بسبب أهلهم، لهذا يردد الإخوان الأكاذيب، وهؤلاء لو كانوا بيعرفوا حلال وحرام ما كانوا باعوا بلدهم للدرجة دي".