فريدة الشوباشي: الأكاذيب هي من تصنع الإخوان
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:49 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قالت الكاتب فريدة الشوباشي، إن الإخوان يلجأون للكذب حول حوادث الانتحار، لأنهم بلا أكاذيب لا قيمة لهم.
وأضافت الشوباشي، خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز": "الإخوان أنفسهم أكذوبة، ومن يساعدوهم عملاء لأن كلهم بأجر، كل مرة يطلعوا أكذوبة ويطنطوا بها، لكنها تسقط لأن لدينا قيادة لا تخاف شيئًا، وتقوم بما يرضي الشعب".
وأردفت الشوباشي: "حالات الانتحار ناتجة عن المرض النفسي، والمرض النفسي حالات فردية، البعض انتحروا بسبب أهلهم، لهذا يردد الإخوان الأكاذيب، وهؤلاء لو كانوا بيعرفوا حلال وحرام ما كانوا باعوا بلدهم للدرجة دي".
وأضافت الشوباشي، خلال لقائها على فضائية "إكسترا نيوز": "الإخوان أنفسهم أكذوبة، ومن يساعدوهم عملاء لأن كلهم بأجر، كل مرة يطلعوا أكذوبة ويطنطوا بها، لكنها تسقط لأن لدينا قيادة لا تخاف شيئًا، وتقوم بما يرضي الشعب".
وأردفت الشوباشي: "حالات الانتحار ناتجة عن المرض النفسي، والمرض النفسي حالات فردية، البعض انتحروا بسبب أهلهم، لهذا يردد الإخوان الأكاذيب، وهؤلاء لو كانوا بيعرفوا حلال وحرام ما كانوا باعوا بلدهم للدرجة دي".