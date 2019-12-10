مدير فرقة مشاركة بمسرح منتدى الشباب: نوصل أفكارنا عن طريق الموسيقى

قال حسن أحمد، مدير إحدى الفرق المشاركة بـ مسرح منتدى شباب العالم، إن الموسيقى هي لغة تواصل مع الشعوب الأخرى وسيتم تقديم موسيقى الشباب المصري الممتليء بطاقات كثيرة خلال فعاليات المنتدى.



وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أن الاستعدادات للمنتدى مستمرة؛ حيث نسعى إلى توصيل أفكار كثيرة للعالم بأكمله عن طريق الموسيقى.



وتابع: "نحن فريق واحد مكون من 12 عازف نقدم الفن والمقطوعات الموسيقية المختلفة والتي تؤكد تواصلنا مع الشعوب الأخرى من خلال عزف مقطوعات موسيقية من الدول الأخرى".



وأوضح أن دول كثيرة مشاركة بعروض فنية وموسيقية على مسرح شباب العالم.

