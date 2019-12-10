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سامي إمام: وزارة العدل لا تحرك ساكنا بشأن مشكلات الشهر العقاري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:32 م
سامي إمام رئيس مصلحة
سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري
رباب الأهواني
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قال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن المشكلة في الشهر العقاري قلة عدد الموظفين، حيث كان عدد الموظفين في الشهر العقاري 8 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ووصلوا اليوم إلى 6 آلاف على مستوى الجمهورية.

وأضاف "إمام" خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الملايين يترددون يوميا على الشهر العقاري ويتلقون الخدمة من 6 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن وزارة العدل لا تحرك ساكنا بشأن نقص عدد الموظفين في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المكاتب العقارية تعمل بقانون تم وضعه قبل الملكية؛ فقانون الشهر العقاري لم يغير من عام 1946، أي من عهد الملك فاروق الأول.

وبيّن أن الخزانة العامة للدولة تدخل فيها مليارات من مكاتب الشهر العقاري ولا يتم تعيين أحد لحل مشكلات المواطنين بسهولة، كما أن الأموال التي يتم تجميعها في مكاتب الشهر العقاري لا تذهب للشهر العقاري، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالشهر العقاري، فإن الخدمة ستنتهي منه خلال سنة.

وشدد على ضرورة أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة وتنفصل عن وزارة العدل.

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