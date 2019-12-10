القارئ عبد المطلب اللبودي: أول أجر تقاضيته في عزاء كان 20 جنيها

قال القارئ الشيخ عبد المطلب اللبودي، إن والده كان من حملة كتاب الله، وكان يقيم الليل ويختم كتاب الله 3 مرات في الشهر.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه اتخذ من والده قدوة، وأصر على حفظ كتاب الله، موضحا أن والده انتبه لموهبته منذ صغره، حيث إنه كان يقلد أصوات القراء والمشايخ.

واستكمل أن والده كان يدعو الله أن يجعله مثل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، لافتا إلى أنه ختم القرآن في سن 15 عاما، وأول أجر تقاضه في عزاء في البلد كان 20 جنيها.