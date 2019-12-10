في صفقة ضخمة.. "سوني بيكتشرز تي في" تشتري "سيلفر جيت ميديا"

ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة سوني بيكتشرز تيليفيجن الأمريكية للإنتاج الفني والتوزيع، وافقت على شراء شركة سيلفر جيت ميديا مقابل 195 مليون دولار.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن سيلفر جيت ميديا مملوكة لكل من فريق إدارتها الحالي وشركة الاستثمار المالي شامروك كابيتال ومقرها في كل من لندن ونيويورك، وهي تعمل بشكل أساسي في مجال الإنتاج التلفزيوني.



ونقلت بلومبرج، عن مايك هوبكينز رئيس مجلس إدارة سوني بيكتشرز تيليفيجنز القول: إن وحيد علي الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرجيت سيظل في منصبه كما سيظل ويليام أستور رئيسا لمجلس إدارتها.