رئيس الإذاعة: لم نتناول مسلسل "ممالك النار" ضمن برامجنا نهائيا

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن إذاعة القرآن الكريم لم تتناول مسلسل "ممالك النار"، ولا غيره، وليست من سمات الإذاعة الحديث في هذا الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد متابعة برنامج "90 دقيقة" وعرض قصة نقد مسلسل "ممالك النار" في إذاعة القرآن الكريم، تم تشكيل لجنتين للاستماع لبرامج الإذاعة آخر 3 أيام، وتم الاستماع للبرامج بالكامل، ولم يتم الحديث حول المسلسل من قريب أو بعيد.

وأكد "نوار"، أنه تم تطوير إذاعة القرآن الكريم بشكل كبير، وتم حصر البرامج وتخفيض عددها من 60 إلى 40 برنامجا، وزيادة فترة قراءة القران 80% بدلا من 65% على مدار اليوم.

وشدد على أنه يتم دعم الإذاعة المصرية بشباب يتم ترشيحهم من خلال وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية.