محاكمة جديدة لرئيسي وزراء الجزائر في قضايا فساد

قال التليفزيون الجزائري، الثلاثاء، إن العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين بارزين متورطين رفقة عائلاتهم.



وأوضح التليفزيون، أن الأمر يتعلق بقضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق، اللواء عبد الغاني هامل، المتهم بتبييض الأموال والثراء الفاحش، واستغلال النفوذ والوظيفة، التي ستحال أمام جهة الحكم في الأيام القليلة المقبلة للفصل فيها وفقا للقوانين.



كما سيحال ملف رجل الأعمال علي حداد، مع مسؤولين بارزين على رأسهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى القضاء، بتهم الحصول على قروض بنكية دون ضمانات وتبديد أموال بنكية ومنح والحصول على امتيازات غير مبررة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى.



وأصدر القضاء الجزائري في وقت سابق، الثلاثاء، حكما بالسجن 15 عاما نافذا بحق أحمد أويحيى مع تغريمه 20 ألف دولار، ومصادرة أملاكه المحجوزة والزامه برد ما تحصل عليه من منفعة، مقابل 12 عاما سجنا نافذا لعبد المالك سلال، و10 آلاف دولار غرامة مالية، بعد ادانتهما بالفساد في قضية

مصانع تجميع السيارات، إضافة إلى قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة لسلال.



كما أدين عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال وموظفين عموميين بالسجن النافذ.