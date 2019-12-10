ضبط 1747 هاربًا و20 سلاحًا ناريًا و6 قضايا مخدرات بالمنيا

نجحت حملة أمنية مكبرة بالمنيا ضمت مباحث تنفيذ الأحكام وأجهزة البحث الجنائي، ومباحث مكافحة المخدرات في ضبط 1747 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة، و20 قطعة سلاح ناري غير مرخص و6 قضايا مخدرات.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 1747 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة من بينهم أحكام جنائية وأحكام حبس جزئي وآخري أحكام حبس مستأنف.



ونجحت أجهزة البحث الجنائي في ضبط 20 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها 5 بنادق خرطوش وبندقية رصاص و3 مسدسات و11 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.



وتمكنت مباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من ضبط 6 قضايا مخدرات منها قضيتان تعاطي و4 قضايا اتجار، حيث تم ضبط 690 جراما من مخدر الحشيش و76 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.