الباز: ما الأزمة في تحمل المواطن فواتير كهرباء المساجد؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الضوء على قرار وزارة التنمية المحلية بتحمل تكلفة دفع فواتير الكهرباء في المساجد الأهلية وذلك بعد تحمل وزارة الأوقاف لقيمة الفواتير في المساجد التابعة لها.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن المصريين يجب أن يطمئنوا بأن فكرة أن يتحمل المواطن دفع فواتير الكهرباء للمساجد لن تحدث في مصر على الإطلاق.

وفي ذات السياق قال الباز: "الناس ممكن تعتبر الدعوة دي مني غريبة، ولكن حتى لو تحمل الناس قيمة فواتير الكهرباء والمياه بالمساجد فما الأزمة في ذلك؟".

وواصل أن البعض يقول إن الدولة تريد الحصول من الناس على قيمة فواتير المرافق لبيوت الله، ولكن في الحقيقة المواطنون هم من يصلون في بيوت الله، وليس الحكومة.